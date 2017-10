Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raptor de Maëlys envenena cães da polícia

Mãe de raptor garante que lhe vai pedir para dizer a verdade.

Por Magali Pinto | 01.10.17

A mãe de Nordhal Lelandais - o ex-militar preso pelo rapto da menina lusodescendente de 9 anos que desapareceu sem deixar rasto no final de agosto, em França - reagiu à entrevista da mãe de Maëlys de Araújo e garantiu que na próxima visita ao filho, que está em prisão preventiva, lhe vai pedir para contar toda a verdade. "Claro que vou pedir para ele contar o que sabe sobre o caso. Sou uma mãe como qualquer outra", afirmou Christine Lelandais.



Os pais de Maëlys, Joaquim e Jennifer Araújo, quebraram o silêncio na passada quinta-feira e, para além de apelarem ao raptor para colaborar com a Justiça, ainda salientaram as qualidades da menina. "Ela é generosa, ama os animais e acha que quem gosta de animais é generoso."



Sabe-se agora que os dois cães da polícia que fizeram as buscas ao carro do raptor ficaram intoxicados com o cheiro do detergente usado para lavar o carro. Os animais regressaram à esquadra com sintomas de envenenamento, nomeadamente vómitos. Recorde-se que Lelandais – que no seu percurso militar trabalhou com cães e sabe como despistar os animais – lavou a bagageira do carro com um produto normalmente usado para as jantes das viaturas.



Os cães não conseguiram encontrar quaisquer vestígios, mas nos exames de ADN realizados foi possível perceber que Maëlys esteve no carro do raptor. Lelandais, recorde-se, foi colocado em prisão preventiva três dias depois do desaparecimento.



O raptor continua a negar saber do paradeiro.