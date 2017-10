Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raptor de Maëlys volta a ser interrogado

Foram feitas novas buscas pela menina, mas sem sucesso.

Por M.P. | 10:23

Nordahl Lelandais, o homem que está preso pelo rapto de Maëlys, vai ser novamente ouvido pela polícia.



Isto depois de analisadas as imagens das câmaras de videovigilância onde se pode ver um vulto no lugar do pendura do carro do raptor.



