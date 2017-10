Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Raptores exigem resgate a empresa

Gang com metralhadoras que levou o português José Machado, matando dois polícias, está a negociar com a AG Dangote.

Por Miguel Curado e Francisco Manuel | 01:30

O grupo armado que raptou o português José Machado na segunda-feira em Lokoja, no centro da Nigéria, já formulou um pedido de resgate – desconhece-se ainda o valor – à empresa de construção AG Dangote, entidade patronal do emigrante luso que aceitou iniciar o processo de negociação. Apesar de ainda não haver uma confirmação oficial, o CM sabe que também a Secretaria de Estado das Comunidades está a acompanhar este processo.



José Machado, de 50 anos, e natural de Marco de Canaveses, foi levado por 15 homens armados com metralhadoras e ameaçado de morte. A trabalhar para a Dangote, subsidiária na Nigéria da construtora brasileira Andrade Gutierrez, o português fazia o trajeto entre o aeroporto e a zona de Lokoja – onde está situado o estaleiro da empresa –, na viagem de regresso após ter estado em Portugal para o aniversário da mulher. Foi nesse momento que foi atacado.



Os raptores dispararam contra os dois polícias que escoltavam José Machado, matando-os. A polícia nigeriana encetou logo contactos com a AG Dangote, algo que a empresa confirmou em comunicado.



As autoridades daquele país africano, onde os raptos de estrangeiros são frequentes, acreditam que o crime tenha sido premeditado. A empresa para a qual José Machado estava a trabalhar no país é propriedade do homem mais rico de África, o que terá tornado o rapto apetecível para o grupo armado.



O português, encarregado geral da AG Dangote em Lokoja, vivia permanentemente assustado com a insegurança na Nigéria. À família relatava que precisava de andar com polícias armados em todas as deslocações que realizava no país.



Mulher e filho estão fechados em casa

José Machado reside em Venda Nova, Constance, Marco de Canaveses. A mulher e o filho fecharam-se em casa. Abílio Castro, presidente da Junta de Freguesia de Constance, disse que José Machado "era emigrante há muitos anos".