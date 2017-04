Raspadinha trai ladrões

Os dois suspeitos, naturais de Aveiro, foram presentes a um juiz de instrução no Tribunal de São Pedro do Sul, em Viseu, e vão ambos aguardar agora julgamento em prisão preventiva.

Nos últimos cinco meses, dois irmãos de 30 e 32 anos, espalharam o terror nos distritos de Viseu, Aveiro e Porto, com dezenas de assaltos à mão armada em gasolineiras, estabelecimentos comerciais e viaturas. Mas a dupla conhecida como ‘ladrões da Berlingo preta’ foi traída por uma raspadinha.Tudo porque um deles foi levantar o prémio de uma raspadinha que tinha sido furtada noutro estabelecimento. A GNR já conhecia os números das raspadinhas desviadas e conseguiu identificar o ladrão. Mais: o momento em que levantou o prémio ficou gravado nas câmaras de videovigilância do café.A dupla atuou sempre encapuzada e com luvas. As vítimas eram ameaçadas com uma caçadeira de canos serrados. Os irmãos foram detidos na terça-feira pela GNR de Viseu, na zona de Aveiro. Foram apreendidos material informático, bicicletas, telemóveis, LCD, cartuchos, dinheiro, bem como a arma usada nos crimes.