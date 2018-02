Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

“Rastejar nas silvas não faz parte do guião”

Procuradora Cândida Vilar arrasou militares. “Não quiseram dar água aos recrutas”.

08:28

Estes militares cometeram crimes, porque não conseguiram conter-se e não quiseram dar água aos instruendos. Mandar rastejar sobre as silvas não faz parte de qualquer guião", começou por dizer a procuradora da República Cândida Vilar, na quinta-feira, no início do debate instrutório do processo que julga a morte de Hugo Abreu e Dylan da Silva, dois recrutas dos Comandos.



Os 19 militares acusados de abuso de autoridade e ofensas à integridade física foram arrasados pela magistrada. Ainda antes de começar a alegar, no Campus de Justiça, em Lisboa, disse: "Foram atirados para as silvas para ir ganhar 580 euros. É incompreensível." E continuou: "Abusaram da disciplina militar. Infelizmente, duas pessoas tiveram de morrer para acabar a Prova Zero. (...) Há alturas em que temos de dizer que não. Estava em causa o estado clínico dos instruendos." A procuradora referia-se à hipótese que os Comandos tinham de mandar suspender a prova por força do aviso do IPMA, que previa calor intenso para os dias em que decorria a Prova Zero do 127º curso dos Comandos, em setembro de 2016.



O capitão médico Miguel Domingues, também arguido, fez chegar ao tribunal provas de como pediu um reforço de meios de suporte avançado de vida. Já o Exército ignorou todos os pedidos do tribunal.



"Avisou a mãe que ia chegar com olho negro"

Miguel Santos Pereira e Ricardo Sá Fernandes representam os pais de Dylan e Hugo, respetivamente. "O Dylan avisou a mãe que chegaria a casa com um olho negro (...). Muito por força do 127º curso, os Comandos não são bem vistos, não só no seio das Forças Armadas, mas também na sociedade", disse Miguel Pereira. Já Sá Fernandes referiu que "tinham o dever de impedir que eles [recrutas] não fossem maltratados. Não cumpriram o vosso dever".