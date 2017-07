Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

"Rastejei e um condutor salvou-me" do fogo em Pedrógão

Álvaro Santos, 80 anos, teve o corpo todo tomado pelo fogo.

Por Diogo Carreira | 01:30

Álvaro Santos perdeu tudo aos 80 anos. A fugir de casa foi tomado pelo fogo e só sobreviveu porque foi salvo por um desconhecido. Voltou agora para junto da família e vai ter casa nova. Vivia com a mulher no meio de um pinhal, a escassos metros da EN236, onde morreram 47 das 65 vítimas. "Quando o fumo veio, intoxiquei-me, caí ao chão. Tentei rastejar e rasguei os joelhos todos. Só consegui gritar: acudam-me, acudam-me", conta.



A mulher, Alzira, de 76 anos, já tinha seguido, mais à frente, para local seguro e pensava que o marido tinha morrido. "Chegou a uma parte em que lhe faltou o fôlego, as pernas falharam e o lume começou a pegar-lhe", recorda Alzira. Até que, estendido no chão, passou um carro que o levou. Tinha já as mãos queimadas e estava a ser tomado pelo fogo. "Houve uma altura em que nem sabia onde estava. Se morto, se vivo. Já não tinha pernas", conta, recordando o desconhecido que o salvou.



"Agradeço-lhe a minha vida e gostava de lhe dizer ‘muito obrigado’ e estar com ele. Se estou cá hoje é por causa dele", diz Álvaro Santos. A mulher descobriu mais tarde que estava vivo. Ficou internado durante semanas em Coimbra e voltou para casa de familiares. "Quando cheguei a casa ganhei alma nova, uma pessoa quando se vê num hospital fica triste. Mas fui muito bem tratado nas três semanas em que lá estive", conta, já sentado no alpendre de casa.



Não consegue mexer as mãos, ainda inchadas e feridas das queimaduras. E tem a sua casa totalmente destruída. "O mais urgente, para mim, seria construir a minha casa e melhorar as minhas mãos. Não tenho assim grande esperança, mas a ver vamos. Até o cão e o gato foram. Não escapou nada", diz, com mágoa. Mas Alzira rapidamente emenda o marido, com força e esperança no futuro.



Souberam entretanto que a Cáritas vai garantir a reconstrução da habitação da família. "Só consigo imaginar coisas boas na minha casa nova, o resto da minha vida. Eu e o meu marido", diz Alzira, sorridente.



Depende da mulher para quase tudo

Álvaro continua dependente da mulher para quase tudo, mas aos poucos recupera. Em jeito de graça, diz que está melhor, mas agora tem de voltar "a aturar" a mulher. "É um problema", diz, antes de dar um beijo a Alzira.



Bombeiros ainda hospitalizados

Quatro bombeiros de Castanheira de Pera que sofreram ferimentos graves no combate ao incêndio de Pedrógão Grande continuam hospitalizados.



Pagamento de indemnizações

A Associação Portuguesa de Seguradores diz que o facto de o Governo ter declarado catástrofe natural não interfere com o pagamento de indemnizações.



PGR divulga lista de 64 vítimas

A Procuradoria Geral da República divulgou a lista de vítimas do incêndio de Pedrógão Grande e reitera a existência de 64 mortos. Os nomes de Alzira Costa e de um homem foram excluídos da lista publicada ontem à noite.



Sete milhões para reconstruir casas

A primeira reconstrução de habitações afetadas pelo fogo de Pedrógão Grande, que vai incidir sobre 178 casas, custará mais de sete milhões de euros. Os dados foram divulgados ontem após uma reunião da comissão técnica do Fundo Revita. Este grupo inclui todas as casas que são residência principal das famílias que ficaram desalojadas.



Segundo uma nota da Câmara de Castanheira da Pera, no concelho de Pedrógão Grande são abrangidas 94 das mais de 200 primeiras habitações atingidas. Já em Castanheira de Pera os trabalhos vão começar em 37 dos 73 imóveis afetados, enquanto em Figueiró dos Vinhos vão para já ser recuperados 24.



Vão ainda avançar as obras em 10 casas na Sertã, oito na Pampilhosa da Serra, quatro em Penela e também uma em Góis. O comunicado refere ainda que os trabalhos começam hoje nos imóveis cujas obras já foram adjudicadas. A maioria dos trabalhos de reabilitação de casas será assegurada pela União das Misericórdias/Fundação Calouste Gulbenkian e Cáritas Diocesana de Coimbra.



Quanto à Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, vai garantir o pagamento das obras em dez casas.