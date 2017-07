“Rastejei pelo alcatrão a arder para me salvar”

Um mês após a tragédia de Pedrógão os sinais de recuperação são pouco visíveis.

Por Paula Gonçalves | 01:30

"Foi a Nossa Senhora de Fátima que me salvou"

Sebastião Esteves percorre a casa destruída, em Nodeirinho, e sente que escapou por milagre: "Foi a Nossa Senhora de Fátima que me salvou. Agarrei-me a uma imagem e pedi para não me deixar morrer assado". Sempre que ali regressa só lhe "apetece chorar". Diz que só terá paz quando for reconstruída.







Álvaro Santos, 80 anos, regressou do hospital há uma semana e ainda não conseguiu "ganhar coragem" para voltar à sua casa em Barraca da Boavista, Pedrógão Grande. Sabe que só lhe restam as paredes e recusa-se a enfrentar o cenário de destruição."Não quero voltar lá", diz ao, um mês depois da tragédia que fez 64 mortos – completa-se hoje –, enquanto limpa as lágrimas com as mãos cheias de ligaduras, resultantes das queimaduras graves que sofreu ao fugir do fogo. As chamas chegaram de repente e a família teve de fugir "só com a roupa do corpo".A mulher, Alzira Quevedo, foi à frente com o sobrinho deficiente e Álvaro atrasou-se a tentar apagar o fogo. Ficou rodeado."Rastejei pelo chão e pelo alcatrão a arder para me salvar", conta, entre lágrimas. Depois cala-se. Tem muita dificuldade em falar do que passou. Diz passar noites em claro. Não só pelo que viveu, "mas a pensar no que vai ser daqui para a frente".Quanto a José Sousa, agricultor de 65 anos, vive em Castanheira de Pera mas tem uma história semelhante para contar. Da sua casa, em Sarzedas de Vasco, só restam as paredes e ele escapou por pouco. Ficou com queimaduras que o mantiveram hospitalizado 21 dias."Andei de gatas, mas o alcatrão a ferver queimava-me e o fogo passava- -me por cima da cabeça", diz. Cinco vizinhos morreram na estrada a fugir das chamas.Um mês após o incêndio, as imagens da tragédia estão vivas. "Se ao menos começassem a recuperar as casas...", diz Alzira Quevedo.Os sinais de recuperação não são ainda muito visíveis. Das 169 casas de primeira habitação afetadas em Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos, apenas 16 estão já em obras.A comparação entre o antes e o depois é inevitável quando Anabela Paiva regressa à casa destruída em Figueira, Pedrógão Grande. "Tínhamos aqui tudo: a habitação, a horta, máquinas agrícolas, um carro... E agora? Restam-nos as paredes. Ficámos sem nada!". Anabela Paiva, de 43 anos, diz que não consegue conter as lágrimas: "É muito doloroso e parece que as imagens estão cada vez mais vivas na nossa memória".O trauma, acredita, "fica para o resto da vida". Naquele dia Anabela estava a trabalhar. Em casa estavam o marido, os dois filhos, de 11 e 13 anos, e a mãe. Preparavam-se para jantar mas a refeição ficou na mesa. "Ouvi uma botija a estoirar lá fora e de repente a casa estava a arder", recorda David Paiva, 54 anos. "Tudo o que tínhamos desapareceu em segundos", conta o homem, que tem tido apoio psicológico.O casal está em casa de familiares e tem recebido ajuda. "Não nos tem faltado alimentação nem vestuário", garante Anabela Paiva. Mas a prioridade do casal é a reconstrução da casa: "A dor vai manter-se por muito tempo, mas se ao menos tivéssemos uma casa nossa..."