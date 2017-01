Rasto de sangue leva PSP a ladrão

A PSP já tinha sido, entretanto, alertada. Quando a primeira patrulha chegou ao local, estavam vários populares a bloquear a porta do prédio de forma a impedir a fuga do assaltante. Os agentes entraram no edifício à procura do suspeito, mas não o viram logo. No entanto repararam nos vestígios de sangue fresco que começavam na entrada e seguiam pelas escadas. Os polícias seguiram o rasto e encontraram o ladrão no segundo andar, dentro de casa. Ainda tinha o cordão de ouro escondido numa meia.O suspeito foi identificado pela vítima e detido. Será presente a tribunal. Desconhece-se a origem do ferimento que conduziu as autoridades até ao assaltante.