Reabertura de Urgência em Espinho discutida no Parlamento

Dez mil utentes assinaram uma petição para reativar serviço que fechou há dez anos.

Por Ana Isabel Fonseca | 09:12

Dez anos depois do fecho do Serviço de Urgência Básica (SUB) do Hospital Nossa Senhora da Ajuda, em Espinho, o Parlamento irá hoje discutir a possibilidade de reabrir ou reconfigurar aquele serviço. Tal decisão surge depois de 10 mil utentes terem assinado uma petição, na qual se mostram desagradados com o fecho do serviço.



O BE, o PEV e o PCP vão apresentar projetos de reabertura e o PSD vai defender a criação de um Serviço de Atendimento Permanente.



Os quatro partidos concordam num ponto: o encerramento do SUB de Espinho prejudicou a população.



"É um erro que pode e deve ser corrigido agora: sobrecarregou as Urgências do Hospital de Gaia e esta situação é completamente irracional porque os utentes em casos menos urgentes estão a ser obrigados a deslocarem-se para uma unidade com cuidados muito diferenciados, onde os tempos de espera se revelam maiores", considerou o BE.



Os custos das viagens também são motivo de críticas, tanto mais que, a partir de 2010, foram introduzidas portagens na A29, via que permite circular de Espinho a Vila Nova de Gaia.



O Hospital de Espinho terá neste momento todas as condições aos níveis de equipamentos e infraestruturas para retomar o funcionamento do serviço de Urgência.



A importância do SUB na altura do verão é também um dos motivos que leva ao pedido de reabertura.



"Embora os utentes de Espinho sejam apenas 30 mil, essa população quase duplica nos meses do verão devido à época balnear", afirma o PCP, dando conta de que o serviço poderá ainda abranger a população de Ovar, Feira e Gaia.