Controlado reacendimento em S. Miguel de Rio Torto em Abrantes

O incêndio em conclusão significa que o fogo está extinto, mas mantém pequenos focos em combustão.O outro incêndio de grandes dimensões que deflagrou no sábado, cerca das 20h09, no distrito de Santarém, também em área de povoamento florestal, em Rebelo, no concelho de Ferreira do Zêzere, mantém-se em resolução e circunscrito, mas com "muito trabalho de vigilância ativa pela frente", disse.Neste incêndio continuam 186 operacionais e 48 viaturas, acrescentou.A fonte adiantou que um outro incêndio deflagrou às 15h40 deste domingo, "com alguma intensidade", no concelho de Abrantes, em Alferrarede, na proximidade de uma fábrica de rações, estando a ser combatido por 14 operacionais e quatro viaturas.Segundo informação disponível na página da Autoridade Nacional da Proteção Civil, às 16h14, deste domingo, há 162 incêndios ativos no país, envolvendo 2.199 operacionais, 718 viaturas e 21 meios aéreos, sendo que o mais grave, com 61 vítimas mortais contabilizadas até ao momento, continua a lavrar nos concelhos de Pedrógão Grande, Castanheira de Pera e Figueiró dos Vinhos.