Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reacendimentos e novos focos de incêndio deixam aldeias de Mação em risco

Fogo que dura desde domingo continua longe de estar controlado.

12:53

Várias aldeias estavam "em risco" no concelho de Mação às 12h10 desta terça-feira devido a reacendimentos e novos focos de incêndio, com chamas a lavrar nas freguesias de Carvoeiro, Envendos, Cardigos, Ortiga e União de Freguesias de Mação.



"A situação é muito grave, com reacendimentos em Carvoeiro, Envendos e Cardigos, e novos focos de incêndio em freguesias como Ortiga e Mação, que estão a obrigar os bombeiros a correr de um lado para o outro e a uma dispersão de meios de combate no terreno", disse à Lusa o presidente da Câmara de Mação, no distrito de Santarém, Vasco Estrela.



Na Sertã, à mesma hora, a situação operacional circunscrevia-se a "rescaldos e consolidação" do incêndio que deflagrou naquele município de Castelo Branco no domingo à tarde e que alastrou ao vizinho município de Proença-a-Nova, ainda em Castelo Branco, e a Mação, já no distrito de Santarém, afirmou à Lusa o responsável pela Proteção Civil Municipal, Rogério Fernandes.



O incêndio que deflagrou na Sertã estava a ser combatido às 12h30 por 1.044 operacionais, apoiados por 327 viaturas e 12 meios aéreos, segundo a página da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC).



Duas novas ocorrência em Mação, em Mantela e Ortiga, mobilizavam, às 12h30, 68 operacionais, 20 viaturas e um meio aéreo, segundo a ANPC.



Reacendimentos controlados eficazmente



O presidente da Câmara de Proença-a-Nova disse no final desta manhã que a situação do incêndio que lavra no concelho é "mais calma" e adiantou que os focos de reacendimento "têm sido eficazmente controlados".



"Estamos com uma situação mais calma. Os focos de reacendimento que têm surgido têm sido eficazmente controlados pelos bombeiros. Contudo, a extensão do incêndio é muito ampla, o que obriga a uma vigilância constante", disse à agência Lusa João Lobo.



O presidente deste município do distrito de Castelo Branco adiantou, cerca das 12:30, que o fogo ainda não está controlado e explicou que os ventos que se fazem sentir na região estão a soprar em direção às zonas já queimadas.



O autarca sublinhou ainda que não há quaisquer localidades nem habitações em risco neste momento.



O incêndio deflagrou na tarde de domingo no concelho da Sertã (distrito de Castelo Branco) e alastrou-se a Proença-a-Nova, bem como ao concelho de Mação (distrito de Santarém).



Segundo a página na internet da Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANPC), às 12:45, estavam no terreno 1.023 operacionais, apoiados por 321 viaturas e 12 meios aéreos.