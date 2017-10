Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebentam dois ATM em hora e meia

Dinheiro roubado em junta e ataque falhado a banco.

Por Miguel Curado | 08:56

Um gang de cinco assaltantes é suspeito de ter assaltado duas caixas multibanco (ATM) com explosões de gás, em Vila Franca de Xira e Lisboa, ontem de madrugada, em apenas hora e meia.



O primeiro ocorreu pelas 03h30, na Junta de Freguesia de Alhandra, São João dos Montes e Calhandriz, Vila Franca de Xira.



Três homens saíram de um BMW escuro, enquanto dois ficaram na viatura. Em segundos injetaram gás no ATM, causando uma explosão.



Pelo menos uma moradora foi ameaçada com o que garante ter sido uma metralhadora. O gang fugiu com milhares de euros.



Hora e meia depois, o grupo rebentou o ATM do balcão do Santander Totta, na rua Marquês de Tomar, em Lisboa.



Não roubaram o dinheiro. A PJ investiga ambos os crimes.