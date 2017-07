Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rebentamento de conduta de água encerra creche em Gondomar

Estabelecimento educacional ficou "alagado e com muita lama".

12:39

O rebentamento de uma conduta de água obrigou esta terça-feira ao fecho temporário de um jardim-de-infância em São Cosme, Gondomar, com sete crianças e quatro funcionários a serem transferidos para um Centro Escolar, disse o presidente da câmara.



Falando à agência Lusa, Marco Martins contou que a ocorrência deu-se por volta das 7h20. O jardim-de-infância, situado no Bairro da Fontela, São Cosme, ficou "alagado e com muita lama", numa altura em que ainda não se encontrava ninguém no edifício.



As sete crianças e os quatro funcionários foram transferidos para o Centro Escolar de Gondomar onde, segundo o autarca, irão permanecer durante o período em que decorrer a "intervenção de limpeza do espaço".



"Alagada e com cerca de um metro de lama", a creche vai ser limpa "a partir de amanhã [terça-feira]", razão pela qual "não é possível determinar em que data a normalidade será reposta", afirmou à Lusa Marco Martins.



O autarca informou ainda que o bairro da Fontela "já tem água, depois de a conduta ter sido substituída".