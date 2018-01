Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Receitas da hotelaria algarvia crescem 10% em 2017

Hotéis fecham o ano com o melhor dezembro dos últimos 21 anos a nível de ocupação.

Por José Carlos Eusébio | 07:37

O turismo algarvio fechou o ano de 2017 com o melhor mês de dezembro dos últimos 21 anos, em termos de taxa de ocupação. No conjunto de todo o ano passado, a hotelaria registou um aumento do volume de negócio de 10%, o que traduz, além de um maior número de clientes, uma subida dos preços praticados pelas unidades turísticas.



Segundo dados da Associação dos Hotéis e Empreendimentos Turísticos do Algarve (AHETA), a taxa de ocupação global média por quarto foi de 39,9% no passado mês de dezembro, enquanto no período homólogo de 2016 não tinha passado dos 37,8%. As receitas cresceram ainda mais, verificando-se uma subida de 12,3% nas vendas.



"O aumento da ocupação neste mês resultou, sobretudo, da subida da procura por parte dos nacionais e do facto de a Passagem de Ano ter coincidido com um fim de semana alargado", segundo explica a AHETA.



Além do mercado nacional, também o espanhol, alemão e holandês registaram um crescimento. Em sentido contrário, houve uma quebra no mercado britânico - situação que, aliás, já se faz sentir desde há alguns meses, devido à desvalorização da libra face ao euro, o que torna as férias no Algarve mais caras para os ingleses.



Refira-se que, durante a época baixa, há muitos hotéis da região que se encontram encerrados e outros que só abrem para o período do Fim de Ano, voltando depois a fechar.



No balanço global do ano de 2017, a AHETA revela que, em termos acumulados, a taxa de ocupação-quarto registou "uma subida de 2,0%" e o volume de negócios atingiu um crescimento "de 10,0%".