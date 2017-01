Reclama dois milhões à autarquia de Leiria

A CML mostrou-se surpresa com a situação. Segundo o gabinete de imprensa da CML, "já tinha sido estabelecido um acordo com as diversas partes sobre o espaço em causa" e que pondera enviar as fotografias das árvores abatidas para o Ministério Público.Arlindo Moniz, que foi forçado a hipotecar um prédio e outro terreno para cobrir o esforço financeiro causado pelo processo, reclama dois milhões de euros em compensações, verba que inclui o valor do terreno, indemnização pelo atraso e pagamento de impostos. Anualmente, o valor de IMI do terreno ascende aos 20 mil euros.Para Joaquim Dias, presidente do Clube Escola de Ténis de Leiria, que lá funciona, a possibilidade de fechar os terrenos "nem se coloca".O responsável mostrou-se solidário com Arlindo Moniz, mas adiantou que a solução terá de vir da CML.