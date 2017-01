Recluso acusado de tentar burlar dois presos em silêncio no tribunal

Duas ex-companheiras suas são também acusadas de burla, no entanto, no tribunal, as arguidas recusaram qualquer envolvimento no esquema, sublinhando que também elas foram enganadas.Uma das ex-companheiras, acusada de estar envolvida na tentativa de burla em 2012 a Francisco Canas, um dos principais arguidos do processo 'Monte Branco', confirmou que recebia cartas do arguido quando o visitava na prisão, mas disse que desconhecia o conteúdo das mesmas."Algumas eram de entidades públicas", explanou.Esta ex-companheira referiu que fora enganada pelo arguido e que não tem qualquer contacto com o mesmo."A verdade veio sempre a conta-gotas", disse, contando que, uma vez, quando se deslocou à garagem da habitação onde morava, esbarrou "com um caixote com cartas e cartas de processos", relacionados com "consumo de estupefacientes, violência doméstica e uma arma apreendida".Durante as declarações desta ex-companheira, o arguido, sentado no banco, foi reagindo verbalmente.Quando a ex-companheira se referia ao facto de temer pela sua segurança e do seu filho, parou a sua intervenção, dizendo que, do banco dos réus, o arguido lhe terá dito: "eu mato-te"."Esteja calado", pediu a juíza que preside ao coletivo, ameaçando que o retirava da sala.Também a outra ex-companheira negou o seu envolvimento no caso."Caí aqui de paraquedas. Não tenho nada de ligação nem de contacto com o arguido desde 2011, quando acabou o relacionamento comigo", sublinhou a mulher, presa desde 2014, realçando que não conhece o esquema e que está "metida num crime sem saber e sem fazer".De acordo com esta ex-companheira, o arguido iludiu-a de que iam ter "um futuro" enquanto casal, mas que a relação terminou em 2011 e que, desde então, recebeu apenas uma carta do arguido em 2015, mas que decidiu devolvê-la."Não tenho ligação, nem quero ter com esta pessoa. Estou cansada de me meter em problemas", realçou, negando que tenha estado no Hospital de São João, em 2014, para receber dinheiro da irmã de uma das duas vítimas do arguido - a única em que o crime de burla terá sido alegadamente consumado, com a obtenção de 5.000 euros de um preso preventivo para ajudar no seu processo.