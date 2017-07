Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso apanhado com 100 doses de haxixe no ânus

Homem de 33 anos faz parte de rede que introduz droga e telemóveis no Estabelecimento Prisional de Coimbra.

Por P.G. | 01:30

Um recluso de 33 anos foi detido pela PJ do Centro quando regressava ao Estabelecimento Prisional de Coimbra (EPC), depois de beneficiar de uma saída precária, com 100 doses de haxixe no ânus.



O suspeito, que integra um grupo que atua na cadeia, escondeu mais 100 doses no jardim da Sereia, nas imediações da prisão, que seriam recolhidas mais tarde por outra pessoa.



O recluso tem antecedentes por tráfico de droga e cumpre uma pena de 19 anos e meio por furto e roubo.



A rede de que faz parte recorre a vários expedientes para introduzir droga e telemóveis no EPC.



Dois elementos já foram anteriormente detidos,com 1100 doses de haxixe, 99 comprimidos e uma dezena de telemóveis.