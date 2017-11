Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso chefia tráfico na cadeia

Homem teria cúmplice no sistema prisional, diz juíza.

Por Sérgio A. Vitorino | 08:41

Bruno ‘Ticla’ geria a partir da cela da cadeia de Paços de Ferreira uma rede de tráfico de droga que atuava no interior e no exterior da prisão. Contava com a namorada, dois irmãos e a mãe. E, acreditam o Ministério Público, a GNR e a própria juíza de instrução, com cumplicidades no "sistema de segurança prisional".



Apesar de estar preso há três anos, foi agora novamente detido e presente a juiz, que ordenou a prisão preventiva e pediu que o traficante fosse transferido de cadeia.



Segundo apurou o CM, ‘Ticla’, de 32 anos, está indiciado de fazer entrar na cadeia de Paços de Ferreira "200 pedras de cocaína e 300 gramas de haxixe por semana", vendendo ao dobro do preço a que comprava.



Os negócios eram feitos através de telemóvel. Geria os seus irmãos Leandro (haxixe) e Pedro (Cocaína), a mãe Rosa e o amigo Nuno.



A namorada, Sandra, também colaborava na entrada das drogas na cadeia e recebia o dinheiro. A entrada da droga na cadeia era realizada por visitas de mulheres, acreditam as autoridades, com "cumplicidade" interna de alguém na prisão.



Há ainda registo de intermediação de uma venda de cocaína avaliada em 8 mil euros.