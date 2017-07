Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso lança fogo a colchão

Jovem, cuja idade não foi revelada, escapou sem ferimentos.

Por M.C. | 08:49

Um recluso da prisão-escola de Leiria incendiou, ontem de manhã, o colchão da cama da cela onde estava colocado. O jovem, cuja idade não foi revelada pela Direção-Geral dos Serviços Prisionais (DGSP), escapou sem ferimentos.



Em comunicado, a DGSP frisou mesmo a rapidez da atuação dos guardas prisionais que, mal começaram as chamas dentro da cela, retiraram logo o recluso do interior da mesma.



As chamas foram extintas, segundo a DGSP, "com meios próprios do estabelecimento prisional". Não houve feridos.



Um processo disciplinar foi aberto ao jovem recluso.