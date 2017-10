Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recluso lidera rede de tráfico em Paços de Ferreira

Militares apreenderam-lhe um telemóvel que usava para dar as ordens de compra e venda de droga.

Por L.R. | 08:42

Um recluso da cadeia de Paços de Ferreira foi alvo de uma busca à cela, ontem de manhã, numa operação do Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Braga.



Suspeito de liderar uma rede de venda de droga fora do estabelecimento prisional, os militares apreenderam-lhe um telemóvel que usava para dar as ordens de compra e venda de droga.



A GNR acabou por deter cinco homens, dois deles irmãos, e duas mulheres que se dedicavam à venda da droga no Porto, Gaia e Braga.



Foram apreendidos 2,8 quilos de haxixe, heroína, cocaína, dez armas de fogo, uma caixa de pólvora e dinheiro.