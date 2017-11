Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reconstrução de casas de Oliveira do Hospital está a avançar

Ministro do Planeamento passou por habitações afetadas pelos fogos de outubro.

Por Mário Freire | 08:32

Depois da tragédia é tempo de "agir e reconstruir", disse ontem o ministro do Planeamento e das Infraestruturas, Pedro Marques, no decorrer da visita que fez a Oliveira do Hospital, um dos concelhos mais atingidos pelo grande fogo de 15 de outubro, que provocou 45 mortos.



O governante reafirmou que a prioridade é encontrar os recursos necessários: "Não vamos decidir se é mais milhão menos milhão, mais euro menos euro, mantendo as contas públicas em ordem".



No terreno, o esforço de reconstrução é visível, "fruto de um trabalho coletivo que está a ser feito entre juntas, câmara, Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional e um Governo aberto a discutir os assuntos", disse José Alexandrino, presidente da Câmara de Oliveira do Hospital. Em Lagares da Beira e Alvoco das Várzeas, a comitiva visitou duas casas onde o telhado e janelas foram arranjados.



Em Parceiro, onde morreram duas pessoas e várias casas ficaram destruídas, o ministro falou com dois idosos, que ajudavam ontem os pedreiros.



"Se não fosse o presidente da junta não sei como seria", disse Carlos Garcia. Já o vizinho Ernesto Garcia mostrava-se preocupado com a falta de caleiras, que se esqueceu de incluir no orçamento.