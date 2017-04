Recorde outros casos de explosões em fábricas de pirotecnia

O acidente que aconteceu esta terça-feira numa fábrica de pirotecnia em Penajóia, no concelho de Lamego, pode ser dos mais mortais dos últimos anos.



Múltiplas explosões causaram pelo menos quatro mortos e um número indeterminado de feridos.



Mas este não é caso único, recorde outros casos que aconteceram em Portugal:

Março de 2017 - Uma pessoa morreu na sequência de um acidente na fábrica, Douro Pirotecnia, no dia 9 de março deste ano, em Mancelos, Amarante, distrito do Porto. A vítima mortal tinha cerca de 50 anos, estava a trabalhar num paiol e era um trabalhador experiente, segundo fontes da proteção civil. O homem teve morte imediata após a explosão. O acidente ocorreu numa empresa com mais de 10 anos de atividade, de dimensão considerável no setor da pirotecnia. A fábrica já tinha tido um acidente com contornos muito semelhantes há cerca de cinco anos, no qual também morreu uma pessoa.



Janeiro de 2014 - Um homem de 42 anos morreu num paiol de uma fábrica de pirotecnia de Rio de Mouros, concelho de Penafiel.