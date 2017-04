Recuperação de quartel pode ajudar carenciados

Futuramente, a ESSSM pretende estabelecer parcerias com a Santa Casa da Misericórdia, a União de Freguesias do Centro Histórico, a PSP, faculdades da área da saúde e Segurança Social.



"Queremos que seja um projeto interessante para todas as partes. O quartel está desativado e a degradar-se, sendo que a câmara tem interesse em criar equipamentos sociais para a cidade, porque há o problema do envelhecimento da população. Queremos expandir a nossa atividade e contribuir para este projeto social", referiu José Manuel Silva, garantindo que atualmente estão em conversações com o Ministério das Finanças para chegar a acordo quanto à cedência ou aquisição do antigo quartel.Futuramente, a ESSSM pretende estabelecer parcerias com a Santa Casa da Misericórdia, a União de Freguesias do Centro Histórico, a PSP, faculdades da área da saúde e Segurança Social."O objetivo é dotar a cidade de uma nova resposta social no contexto das práticas de envelhecimento ativo e saudável", frisou José Manuel Silva.

Desativado há mais de 23 anos, o quartel de S. Brás, no Porto, que entre 1963 e 1993 funcionou como Casa de Reclusão Militar, e que atualmente está abandonado, pode vir a ter uma nova vida.A Escola Superior de Saúde de Santa Maria (ESSSM), que pertence à congregação das Franciscanas Missionárias de Nossa Senhora, anunciou ontem que está a desenvolver um projeto social intergeracional que pretende instalar naquele local.De acordo com o presidente da ESSSM, José Manuel Silva, o objetivo será colocar no quartel - que fica localizado nas imediações da escola superior - uma unidade residencial para idosos e estudantes, assim como uma zona de serviços partilhados para apoiar as pessoas carenciadas que vivam no centro do Porto.