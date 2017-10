Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recuperado barco de recreio roubado em Olhão

Polícia Marítima já tem suspeitos e embarcação foi devolvida ao proprietário.

Por Ana Palma | 09:23

Uma embarcação de recreio que tinha sido roubada na semana passada na zona de Olhão foi ontem de manhã recuperada pela Polícia Marítima (PM) de Olhão, no porto de pesca artesanal local.



Segundo o CM apurou junto do comandante Pedro Nunes Ferreira, da Capitania do Porto de Olhão, "a PM foi alertada, ontem de manhã, para o facto de que a embarcação - de boca aberta e de quatro metros de comprimento, com um motor de 30 cavalos, pertencente a um residente local - se encontrava no porto de pesca artesanal, aparentemente abandonada".



Cinco agentes da PM de Olhão, à civil, deslocaram-se de imediato para o local, onde, a partir das 10h00, montaram uma operação de vigilância discreta com vista a tentar apanhar o ladrão do barco. "O suspeito acabou por não aparecer e assim, cerca das 13h00, optámos por proceder à apreensão da embarcação", revelou Pedro Nunes Ferreira.



O barco foi depois submetido a peritagem policial por parte da PM, com apoio da PSP de Olhão, que procedeu à recolha de indícios, nomeadamente impressões digitais. A embarcação foi, em seguida, entregue ao seu legítimo proprietário.



A PM prossegue as investigações com vista à identificação do ladrão, tendo o CM apurado que "há já vários suspeitos".



O furto de embarcações na zona de Olhão é frequente "sobretudo no verão", mas este ano "foram registados menos furtos do que no ano passado" revelou ainda Nunes Ferreira.