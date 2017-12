Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Recuperar Secundária de Esposende vai custar 2,1 milhões

Coberturas de fibrocimento vão ser demolidas e substituídas e será construído um novo edifício de raiz.

Por Nelson Rodrigues | 22.12.17

Foi construída há 36 anos e é a única escola secundária do concelho de Esposende. Agora, a Secundária Henrique Medina, vai ser requalificada, num investimento de 2,1 milhões de euros. O projeto contempla a substituição das coberturas de fibrocimento - e demolição das existentes -, assim como a construção de raiz um novo edifício que marca a entrada da instituição, interligando os vários pavilhões.



Este novo edifício vai integrar, para além de um espaço interior e exterior de receção, uma sala de projeção, biblioteca, secretaria e arquivo vocacionados para o atendimento ao público e aos encarregados de educação.



Na zona mais reservada deste pavilhão vão encontrar-se os gabinetes da direção, bem como instalações sanitárias e de descanso para o pessoal não docente. Nesta intervenção será ainda reformulada e ampliada a zona do atual refeitório e o salão polivalente da secundária.



Os trabalhos de requalificação da escola devem arrancar já no segundo trimestre do próximo ano. O prazo de execução será de 700 dias. "A intervenção é premente, atendendo ao evidente estado de degradação e de desgaste do complexo educativo", realçou o edil de Esposende, Benjamim Pereira.



A obra será executada ao abrigo de um acordo estabelecido entre o município e o Ministério da Educação. A intervenção será financiada por fundos comunitários, no montante de 1,9 milhões de euros, através do Pacto para o Desenvolvimento e Coesão Territorial da Comunidade Intermunicipal do Cávado. O restante valor será suportado, em partes iguais, pela autarquia e Ministério da Educação.