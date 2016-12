Rede burla funerárias com falsos mortos

Carlos Almeida, presidente da Associação Nacional de Empresas Lutuosas, disse que este organismo alertou os associados para esta burla, advertindo que a ideia dos burlões poderá ser a de requerer depósitos bancários para saldar despesas documentais. O SEF confirmou estar a investigar as denúncias.

A burla começou com um contacto, via correio eletrónico, feito a partir de Inglaterra para uma funerária portuguesa. Um homem devidamente identificado perguntava quais as condições para sepultar em Portugal um cadáver vindo da Nigéria. O requerente forneceu os dados pessoais e de uma agência funerária na Nigéria, que por sua vez identificou o morto a trasladar com um cartão de cidadão português onde constava uma foto do ator norte-americano Bill Murray.O caso ocorreu na terça-feira e os donos da funerária optaram por avisar o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF), que, no dia seguinte, pediu todos os emails trocados entre os requerentes e a funerária portuguesa.Horas depois, a mesma funerária recebeu um novo contacto de uma empresa inglesa, indicando que o mesmo morto estaria naquele país, e que devia ser sepultado em Portugal. Outras duas funerárias receberam contactos semelhantes.