Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede caçada no aeroporto de Lisboa

PSP não fez detidos ou arguidos e alerta para os riscos.

Por S.A.V. | 10:59

A PSP de Lisboa apreendeu, no Aeroporto Humberto Delgado, sete dezenas de malas, 250 cadeados, x-atos e outro material, como balanças, usado por uma rede que aborda passageiros com voos para África e lhes propõe um pagamento para as pessoas levarem bagagens cujo conteúdo desconhecem.



A PSP não fez detidos ou arguidos e alerta para os riscos.