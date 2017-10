Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede de esgotos afetada por rotura em conduta

Trabalhos já permitiram a reposição do abastecimento de água à população da zona.

Por Ana Palma | 08:55

As obras de reparação da rotura da conduta de abastecimento de água que abriu uma cratera de cerca de dois metros de diâmetro na rua Álvaro Gomes, perto dos Correios, em Armação de Pera, pelas 05h00 da madrugada de terça-feira, estavam ontem já em fase de conclusão, revelou ao CM o vereador Maxime Bispo, da Câmara de Silves.



De acordo com o autarca, estava também a ser efetuado "o arranjo da rede de esgotos, que sofreu danos devido à rotura da conduta de água". A situação tinha obrigado ao corte do abastecimento de água àquela zona da vila, mas essa situação foi "reposta logo pelas 16h30 de terça-feira", esclareceu ainda o autarca.



Uma vez compactado o buraco, a circulação poderá ser reaberta na rua Álvaro Gomes, o que deverá acontecer hoje, de acordo ainda com o vereador Maxime Bispo.



O responsável da autarquia recordou que em Armação de Pera "tem havido muitas roturas na rede de abastecimento de água, que se encontra obsoleta e não sofreu obras de beneficiação".



A situação levou a Câmara a realizar uma avaliação do problema, "estando já identificado o setor onde agora ocorreu a rotura", razão pela qual "foi já mandado elaborar um projeto para reparação das condutas da zona, nomeadamente nas ruas General Humberto Delgado e Álvaro Gomes.



Tal como o CM noticiou, em dezembro de 2014 um casal de idosos caiu numa buraco na rua D. João II, em Armação de Pera, causado por uma rotura numa conduta de abastecimento de água. As vítimas ficaram feridas e tiveram de ser resgatadas pelos bombeiros.