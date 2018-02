Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede de esgotos chega a mais 3500 habitantes

Obra de 2,8 milhões de euros em Olhão vai permitir dotar zonas rurais de saneamento.

Por José Carlos Eusébio | 08:52

A Ambiolhão - Empresa Municipal de Ambiente de Olhão lançou o concurso público para a construção da rede de drenagem de esgotos domésticos do sistema nascente do concelho, num investimento de 2,8 milhões de euros. A obra permitirá estender a rede pública a cerca de mais 3500 habitantes do município.



"Nesta zona existem apenas fossas séticas, pelo que esta obra irá promover uma melhoria da qualidade ambiental e da qualidade de vida da população", refere António Pina, presidente de câmara.



A empreitada tem uma duração prevista de oito meses, a contar da data de adjudicação. A rede de coletores de esgotos irá ser estendida a diversas zonas rurais do concelho, com uma extensão total de cerca de 20 quilómetros, distribuídas pelas zonas de Quelfes, Bias, Belo Romão, Quatrim, Murteira e Moncarapacho.



Além da rede das condutas, a obra contempla a construção de alguns sistemas elevatórios. O investimento é comparticipado em 85% por fundos comunitários, através Programa Operacional Sustentabilidade e Eficiência no Uso de Recursos.



No final do ano passado, a autarquia, através da Ambiolhão, já tinha adjudicado outras obras para alargar a cobertura da rede de saneamento no concelho, com destaque para o investimento de 182 mil euros na zona poente da cidade de Olhão.



Está ainda previsto o lançamento no corrente ano de novas obras, como é caso da ampliação da rede às zonas norte e nordeste da freguesia de Moncarapacho.



"O objetivo é chegarmos à meta de 85% da população servida com saneamento", salienta António Pina.