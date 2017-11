Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede de tráfico desfeita pela PSP

Grupo organizado distribuía droga por Valongo e Gondomar.

Por Manuel Jorge Bento | 10:25

O gang dedicava-se ao tráfico de droga em Gondomar e Valongo, e foi desmantelado nos últimos dias pela Divisão de Investigação Criminal da PSP do Porto.



Depois da detenção de cinco homens, que distribuíam cocaína e haxixe a outros indivíduos - que vendiam o estupefaciente aos consumidores, nas ruas -, foram apanhados outros três elementos da rede: um empregado de armazém de 26 anos, um eletricista de 28 e um desempregado de 36. Estes últimos tinham haxixe suficiente para 1896 doses e também cocaína e canábis.



Além da droga, os investigadores apreenderam ainda dois automóveis, seis telemóveis e 3557 euros, em 12 buscas realizadas, na quinta-feira, em Valongo, Gondomar e Penafiel - onde residiam os três últimos detidos.



Já na primeira ação policial, onde os alegados cabecilhas foram detidos, a PSP tinha apreendido um quilo de cocaína, quatro viaturas e 15 telemóveis. Dos cinco suspeitos, dois ficaram em prisão preventiva.



Também na quinta-feira, foram detidos mais três traficantes, em bairros sociais da cidade do Porto. Uma mulher de 62 anos e um homem de 35, ambos desempregados, estavam a ser investigados há cerca de um mês e meio e foram apanhados, no bairro do Cerco, com 1156 doses de heroína, cocaína e haxixe, além de quase seis mil euros em dinheiro. Já no bairro do Aleixo, foi detido um homem de 28 anos, que levava haxixe suficiente para 1487 doses.



Os seis traficantes detidos na quinta-feira foram ontem levados a tribunal.