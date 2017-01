Rede de tráfico ensina 'correios'

Na terça-feira, a PJ prendeu em flagrante os 6 cabecilhas portugueses (quatro mulheres e dois homens) da organização, apreendendo algum MDMA e ainda várias doses de haxixe.



A cocaína era normalmente colocada em malas. Os correios recebiam indicações para evitar vigilâncias policiais, sendo instruídos a vestir-se com roupas de executivos, para não despertar desconfiança. Mesmo assim, quatro homens e duas mulheres chegaram a ser presos em flagrante no Brasil quando queriam voar com droga para Portugal.

A Unidade de Combate ao Tráfico de Estupefacientes da PJ desmantelou uma rede de tráfico internacional de droga, sediada em Lisboa, que ensinava aos ‘correios’ de cocaína técnicas para iludir a vigilância policial.Há dois anos que durava a investigação a este grupo. Durante esse período, a PJ prendeu um total de 25 pessoas – 13 homens e 12 mulheres –, apreendendo 91 quilos de droga.A atividade da rede centrava-se no tráfico internacional de cocaína, por via aérea, a partir do Brasil e com destino a Portugal. Chegada ao nosso país, era distribuída para revenda de norte a sul.