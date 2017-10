Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede ‘lava’ 150 milhões de euros

Cabecilha leva 12 anos. Ao todo, 18 foram condenados.

José Martins era um dos administradores da Moneyone - sociedade de transferência de dinheiro. E o coletivo de juízes concorda com o Ministério Público, que o considerou chefe de uma rede com 29 pessoas que em três anos - entre 2012 e 2015 - branqueou em Portugal 150 milhões de euros, provenientes do tráfico de droga.



No esquema, todo desmontado pela Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, entraram bancários e advogados portugueses. Ontem, 18 foram condenados, oito absolvidos e três serão julgados à parte.



José Martins, brasileiro, apanhou 12 anos de prisão. Outros quatro também foram condenados a penas de cadeia e 13 a penas suspensas. Entre os cinco bancários, só dois foram condenados. Os outros acabaram absolvidos por não se provar que sabiam de onde vinha o dinheiro.



O juiz arrasou os condenados. "As quantias movimentadas são obscenas. Espero que as penas sejam exemplo para não voltarem a cometer crimes idênticos".



A rede usava sociedades de fachada e contas em nome de terceiros para dissimular a sua atividade criminosa. O dinheiro era depositado depois em vários bancos.



PORMENORES

Operação da Judiciária

A rede foi desmantelada em abril de 2015 numa operação da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da PJ, que incluiu mais de cem inspetores que avançaram para buscas domiciliárias e não domiciliárias, na sequência da investigação.



Esquema

A acusação do MP diz que, por iniciativa de José Martins, foi criado um grupo por si liderado ao qual aderiram dois outros arguidos, sócios de outra sociedade com o mesmo objeto - a Transfex. A esta última foram aderindo os restantes arguidos.