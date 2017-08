Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede que explodia multibancos foi desfeita

Três homens suspeitos de terem arrombado à bomba oito caixas multibanco no centro.

Por Luís Oliveira | 09:24

A Polícia Judiciária acredita ter dado um rude golpe numa rede que se dedicava a assaltar caixas de multibanco, que destruíam com recurso a explosivos. Para já, foram detidos dois homens e identificado um terceiro, mas os investigadores têm forte suspeitas de que poderá haver mais gente envolvida nos crimes.



Segundo referiu ao CM fonte policial, os homens, com idades entre os 20 e 25 anos, são suspeitos de terem feito explodir oito caixas multibanco em Coimbra - na zona da Universidade - Condeixa-a-Nova, Alvaiázere, Maiorca e Figueira da Foz. Os sujeitos não conseguiram aceder – em nenhuma das situações, que aconteceram entre agosto e outubro de 2016 – às gavetas onde estavam as notas pelo que abandonaram os locais do crime sem qualquer dinheiro. "Provocaram grandes estragos nos edifícios onde estavam as caixas multibanco, colocaram em perigo as pessoas que ali residiam e provocaram muito alarme social", adiantou a mesma fonte.



No entanto, um dos factos que chamou a atenção da PJ foi a melhoria dos "mecanismos usados para tentar aceder às caixas com o dinheiro", à medida que os crimes iam sendo executados.



Os suspeitos foram detidos na quarta-feira numa operação da Polícia Judiciária na cidade de Coimbra. Foram ouvidos por um juiz de instrução do Tribunal de Coimbra e depois libertados - estão obrigados a apresentações bissemanais num posto da GNR.



O terceiro suspeito está em prisão domiciliária à ordem de outro processo judicial.



