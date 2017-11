Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede rouba 85 carros para viciação

Guardia Civil espanhola desmantelou um grupo internacional.

Por M.C. | 08:23

A Guardia Civil espanhola desmantelou uma rede internacional de furto e viciação de carros, detendo 19 pessoas, entre as quais portugueses. A ação do grupo passou, de resto, pelo nosso país, onde foram feitas várias buscas.



Segundo a Guardia Civil, o grupo é suspeito do roubo de pelo menos 85 viaturas.



Cada veículo desviado era usado para clonagem do motor, chapa de matrícula e outras caraterísticas, havendo por isso registo de diversas viaturas a circular pela Europa iguais às furtadas em Espanha.