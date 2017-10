Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Rede usava armazém para produzir canábis

Cinco homens geriam atividade de produção e venda de droga e estão a ser julgados.

Por Pedro F. Guerreiro e Tiago Griff | 08:45

À primeira vista, aquele parecia apenas mais um armazém na zona industrial de Olhão. Só que, no interior, a GNR encontrou uma sofisticada estufa para cultivo de canábis para venda em Portugal e Espanha. Cinco homens, que geriam o negócio de tráfico de droga, estão a ser julgados no Tribunal de Faro.



A estufa, com mais de 300 plantas de canábis no seu interior, foi desativada pelo Núcleo de Investigação Criminal da GNR de Tavira a 30 de agosto de 2016.



O homem suspeito de ser o líder da rede, de 40 anos e nacionalidade holandesa, fugiu do País quando a GNR avançou para a apreensão, que resultou na detenção de três pessoas e na desativação da estufa. Acabou por ser capturado, em Espanha, ao abrigo de um mandado de detenção europeu.



De acordo com a acusação do Ministério Público, os cinco arguidos tinham muitos clientes, "alguns dos quais no estrangeiro, para onde encaminhavam a maior parte da produção" que obtinham a partir da estufa que estava "dotada de sofisticados sistemas de rega, ventilação, controlo da humidade, temperatura e luminosidade".



O julgamento dos cinco homens prossegue no dia 8 de novembro, no Tribunal de Faro.



PORMENORES

Paradeiro desconhecido

Cinco homens - três holandeses e dois portugueses - estão acusados do crime de tráfico de estupefacientes. Quatro deles estão em prisão preventiva, enquanto outro, holandês, está em paradeiro desconhecido.



Centro escondia canábis

No âmbito do mesmo processo, seis outras pessoas (três homens e três mulheres) respondem por tráfico de menor gravidade. Tinham pelo menos 20 plantas de canábis numa estufa de um centro de jardinagem, em Santa Catarina da Fonte do Bispo, Tavira, que se destinavam essencialmente a consumo.