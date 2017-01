Redes sociais tramam oficial da GNR corrupto

O oficial da GNR Jorge Ferrão, os guardas Joaquim Santos e Joaquim Camilo e o produtor de azeite António Louro estão presos desde 19 de janeiro de 2016. O empresário Luís Fernandes e a mulher foram restituídos à liberdade. Hoje sentam-se no banco dos réus, assim como produtores de queijos, frutas e hortícolas.

Foram as denúncias anónimas e até as redes sociais que tramaram o tenente-coronel Jorge Ferrão e os outros 17 arguidos que começam a ser julgados, esta segunda-feira, no Tribunal de Portalegre acusados de crimes de corrupção. O oficial era chefe de um esquema para onde arrastou outros três militares.A troco de informações aos empresários da região sobre a localização das ações de fiscalização, o tenente-coronel era pago com vinho, azeite, almoços e jantares. Segundo a acusação, Jorge Ferrão, também conhecido no grupo como ‘padrinho’, chegou ainda a receber perfumes e a usufruiu de serviços sexuais pagos por um dos empresários.Muitos desses jantares reuniram os principais arguidos. E até foram registados com fotos que publicaram nas redes sociais. À investigação da Unidade de Ação Fiscal de Évora da GNR não passou também despercebida nas páginas do Facebook dos arguidos a ostentação de roupas de marca e viaturas de alta cilindrada.