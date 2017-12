Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reflorestação do Pinhal de Leiria só avança no outono

Plano incide na recuperação dos danos causados no fogos.

Por José Durão e Isabel Jordão | 07:33

A reflorestação do Pinhal de Leiria, devastado durante os incêndios de 15 de outubro, só vai avançar no outono do próximo ano. Até lá, o Governo espera agilizar a burocracia necessária e, no primeiro trimestre de 2018, conta ter pronto o plano de reflorestação para o pinhal.



A garantia foi dada pelo secretário de Estado das Florestas e do Desenvolvimento Rural, Miguel Freitas, que, na terça-feira, 19, marcou presença no pinhal para acompanhar os primeiros trabalhos de estabilização do terreno.



Nas dunas sobranceiras ao vale do ribeiro de Moel, operacionais da GNR procediam à limpeza dos terrenos, enquanto consolidavam quatro hectares de solos arenosos com barreiras e plantavam espécies autóctones junto ao leito do rio - tais como salgueiros e freixos - que vão permitir firmar os terrenos.



Miguel Freitas admitiu, na ocasião, que não vai ser fácil mudar mentalidades no que diz respeito à floresta. "Temos de fazer isto de forma a que seja interiorizado por esta população. É um choque psicológico", disse o governante.



O plano de reflorestação do pinhal, que vai contar com a colaboração de universidades nacionais, encontra-se agora em preparação e terá um período de intervenção de entre seis a oito meses. "Vamos deixar que o pinhal rebente para aproveitar, nas áreas principais, a regeneração natural", adiantou o secretário de Estado.



Segundo o governante, o Pinhal de Leiria vai ter "de continuar a ter um pinhal", mas haverá um novo conceito, "quer do ponto de vista florestal, quer do ponto de vista da segurança", disse.