Reforçado combate ao terror

Portugal e outros países da UE vão partilhar as impressões digitais de suspeitos.

Por João Carlos Rodrigues | 05.10.17

Um suspeito de terrorismo internacional ou de outros crimes graves que seja apanhado em Portugal, e que esteja indocumentado, dificultando a sua identificação, pode a partir de agora vir a ser mais rapidamente identificado a partir das impressões digitais – independentemente do país europeu onde seja procurado.



A medida vai entrar brevemente em vigor, depois de ontem o Parlamento Europeu ter aprovado o "intercâmbio automatizado de dados dactiloscópicos em Portugal". O projeto, iniciado em 2008 e que já abrange a maior parte dos Estados-membros da União Europeia, habilita o nosso país a receber e transmitir dados pessoais entre as autoridades policiais e judiciárias, em particular sobre suspeitos de terrorismo ou em casos de criminalidade violenta e grave.



Até agora, alguém que fosse procurado noutros países europeus poderia escapar à detenção por não existir esta partilha tão rápida de dados. Apenas com mandados de detenção europeus era possível identificar e deter estes suspeitos.



Agora, a mera introdução das impressões digitais na base de dados partilhada poderá levar à imediata detenção. Em sentido contrário, qualquer suspeito de terrorismo procurado pelas autoridades lusas poderá ser apanhado noutro país uma vez que este projeto contempla a partilha em ambos os sentidos.



A decisão de autorizar Portugal a participar no intercâmbio foi aprovada pelo Parlamento Europeu, na votação que teve 596 votos a favor, 72 contra e 18 abstenções. Para tal foi necessário ao Estado português participar num "ensaio-piloto com a Áustria, a República Checa e a Hungria", que terminou no início deste ano. Esta medida entrará rapidamente em vigor.



Proteção de dados

Para ser aceite neste projeto, o Estado português foi obrigado a integrar na legislação interna normas relativas à proteção de dados pessoais.



Nove anos de atraso

Este projeto foi iniciado pela União Europeia em 2008, mas só em maio deste ano Portugal deu garantias ao Conselho Europeu de que também poderia aderir ao mesmo.



269 atentados num ano

Em 2016 registaram-se 269 casos de atentados terroristas na Europa Ocidental – entre ataques à bomba, com armas de fogo, facas ou veículos automóveis. Em 30 destes episódios registaram-se vítimas mortais.



ADN fica para já de fora

A base de dados de ADN – que conta com pouco menos de oito mil perfis em Portugal – fica de fora deste projeto de partilha. Há um projeto autónomo para a partilha desta informação.