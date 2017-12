Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reforço da segurança nos paióis da Marinha

Investimento de 50 mil € para proteger local que recebeu material furtado em Tancos.

Por Sérgio A. Vitorino | 06:00

A Marinha está a proceder à modernização do sistema de videovigilância do Depósito de Munições Nato de Lisboa, os chamados paióis do Marco do Grilo, no Seixal. Em causa a renovação do equipamento (câmaras e armazenamento) em todo o perímetro de cerca de sete quilómetros, de forma a que não fique obsoleto.



Segundo explicou ao CM fonte oficial da Marinha, a modernização ocorre "na altura certa", uma vez que para os paióis do Marco do Grilo foi parte considerável do material de guerra do Exército que estava em Tancos. Essa transferência ocorreu após o furto no final de junho.

Foi assinado este mês um contrato de 50 mil euros para aquisição de um sistema de armazenamento das imagens recolhidas pelas câmaras, já preparado para a expansão da videovigilância. Segue-se a atualização das câmaras e a introdução de outros sistemas de deteção de intrusão, "sendo ainda necessário adquirir em 2018 a instalação, integração e colocação em serviço dos novos componentes do sistema". Entre estes estão a instalação e o enterramento de fibra ótica.



"Serão processos de despesa que visam a aquisição das componentes tecnológicas para atualização e incremento de sistema de videovigilância, mantendo-se sempre o sistema atual em funcionamento até que o novo entre em serviço (previsivelmente durante o primeiro semestre de 2018)", explica a Marinha.



Os paióis do Marco do Grilo contam ainda com uma guarnição própria e são reforçados com equipas de Fuzileiros, que fazem rondas físicas. Os paióis estão protegidos com códigos de acesso.