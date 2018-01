Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Reforço de médicos trava desvio de doentes em Albufeira e Loulé

Técnicos do INEM e bombeiros tinham ordens para levar doentes para o hospital de Faro.

Por Rui Pando Gomes e Pedro F. Guerreiro | 08:43

Alguns doentes transportados por ambulâncias do INEM e dos bombeiros para o Serviço de Urgência Básica (SUB) de Albufeira foram desviados para o hospital de Faro devido à falta de médicos nesta unidade de saúde.



A medida extraordinária, ao que o CM apurou, foi implementada esta quinta-feira, entre as 08h00 e as 20h00, por existir apenas um médico de serviço em permanência nesta unidade de saúde. O INEM e o Centro Distrital de Operações de Socorro foram informados para os constrangimentos pelo Centro Hospitalar e Universitário do Algarve (CHUA), que deu indicações para que os doentes fossem enviados para a unidade de Faro. A medida tinha efeitos para hoje, entre as 8h00 e as 8h00, amanhã, entre as 8h00 e as 20h00, e domingo, entre as 8h00 e as 8h00. Também os doentes transportados para o SUB de Loulé, domingo, entre as 8h00 e as 20h00, tinham ordem para seguir para Faro.



No entanto, a meio da tarde do dia de ontem, após questionada a administração do CHUA, o problema foi resolvido depois de as "equipas médicas terem sido reforçadas nas duas unidades de saúde", garantiu ao CM fonte hospitalar.



Além dos congestionamentos provocados a nível da assistência aos doentes, a carência de profissionais nos SUB estava a criar sérios problemas a nível da prestação de socorro pré-hospitalar, uma vez que os meios do INEM e das corporações de bombeiros estavam a ser obrigados a fazer mais quilómetros para deixar os doentes nas unidades de saúde, ficando mais tempo ocupados nos serviços de emergência médica.