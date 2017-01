Reformados contra exames da carta de condução

O que achou desta notícia?







A Confederação Nacional de Reformados, Pensionistas e Idosos (MURPI) afirma que as pessoas com mais de 65 anos estão a ser discriminadas no que diz respeito à renovação das cartas de condução no Plano Estratégico Nacional de Segurança Rodoviária, cujo prazo de consulta pública termina este domingo."É discriminatória qualquer medida que vise cercear, dificultar e onerar os condutores com mais de 65 anos de idade na revalidação da sua carta de condução e pretende-se penalizá-los só pelo facto de usufruírem da situação que resulta do aumento da esperança de vida", acusa a direção daquela associação, que exige a retirada destas propostas.