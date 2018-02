Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Refugiado do Mali localizado na praia da Torreira pediu asilo na Holanda

Homem sem documentos terá chegado numa embarcação de pesca.

Por Lusa | 20:04

O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) informou esta quinta-feira que o cidadão estrangeiro que estava a pernoitar há vários dias na praia da Torreira, na Murtosa, já tinha pedido asilo na Holanda.



Questionado pela Lusa, o SEF referiu que o homem de 28 anos, que se presume oriundo do Mali, "tem um pedido de proteção internacional na Holanda".



"O Gabinete de Asilo e Refugiados do SEF já deu início ao procedimento legal de notificação do cidadão para que este, nos termos da Convenção de Dublin, regresse ao Estado Membro da União Europeia onde decorre o seu pedido de proteção internacional", refere a mesma nota.



A GNR anunciou esta quinta-feira, 8 de fevereiro, ter localizado um refugiado oriundo do Mail, que estava a pernoitar há vários dias na praia da Torreira, encaminhando-o para uma casa de acolhimento, no Porto.



"Nós fomos contactados por uma senhora que estaria a alimentar uma pessoa que não falava português e que estava a pernoitar nas dunas, sem qualquer tipo de condições", disse à Lusa o capitão Vítor Ribeiro, da GNR de Ovar.



De acordo com a GNR, o indivíduo não possuía qualquer documento de identificação e, segundo informações do mesmo, terá chegado a Portugal escondido numa embarcação de pesca, com o objetivo de fugir da guerra no Mali.



Dada a situação precária do refugiado, os militares diligenciaram no sentido de lhe ser prestado apoio com o fornecimento de alimentação e alojamento, considerando a vaga de frio que se fazia sentir.