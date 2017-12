Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regado com álcool em roubo armado

PJ de Lisboa investiga ataque de três homens a casal de 25 e 40 anos, em Almeirim.

Por Isabel Jordão | 22.12.17

Um casal residente em Salvaterra de Magos queixou-se às autoridades de ter sido atacado à mão armada por três indivíduos, que o amarrou, regando um deles com álcool, para lhes roubar ouro e dinheiro, na quarta-feira, em Foros de Benfica, Almeirim. A queixa foi apresentada na GNR e o caso está agora a ser investigado pela PJ de Lisboa.



Segundo apurou o CM, o casal, de 25 e 40 anos, estava num terreno junto de uma casa em reconstrução, quando foi abordado pelos três atacantes. O casal conta que foi amarrado a uma cadeira pelos atacantes e ameaçado com uma arma de fogo, para revelar o local onde guarda os objetos de maior valor.



O homem foi ainda regado com álcool pelos atacantes, mas conseguiu libertar-se e fugir antes de lhe lançarem fogo.



Os atacantes, que fugiram e estão a ser procurados pelas autoridades, roubaram os 200 euros que o casal tinha em seu poder e o ouro que a mulher estava a usar.



O ataque ocorreu numa zona isolada, junto à rua do Gabirra, não havendo testemunhas da agressão ao casal.