Registado sismo na ilha de São Miguel, nos Açores

Abalo foi sentido com intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada nas Furnas.

Um sismo com magnitude de 1.8 na escala de Richter e epicentro a cerca de um quilómetro a noroeste da Ribeira Quente, concelho da Povoação, nos Açores, foi este sábado sentido às 10h24 locais (mais uma hora no continente).



Segundo o Centro de Informação e Vigilância Sismovulcânica dos Açores (CIVISA), o sismo foi sentido com intensidade máxima II/III na escala de Mercalli Modificada nas Furnas, concelho da Povoação, ilha de São Miguel.



O CIVISA e o Serviço Regional de Proteção Civil e Bombeiros dos Açores continuam a acompanhar o evoluir da situação.