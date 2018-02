Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Registados 257 ataques de cães no ano passado

Verificaram-se ainda 4784 contraordenações relacionadas com o incumprimento das regras de circulação.

Por João Carlos Rodrigues | 09:15

A GNR registou um total de 257 ataques de cães a pessoas em 2017 e 924 crimes em que as vítimas foram os animais – 588 por maus-tratos e 336 por abandono.



De acordo com os dados divulgados esta quarta-feira, verificaram-se ainda 4784 contraordenações relacionadas com o incumprimento das regras de circulação de cães na via pública, de vacinação ou de registo e identificação.



Destas, 444 referem-se a cães perigosos ou potencialmente perigosos.