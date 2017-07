Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Registados três cortes de água numa semana no Algarve

Ruturas em condutas afetam três zonas turísticas.

Por José Carlos Eusébio | 08:44

No espaço de apenas cerca de uma semana registaram-se cortes de água em três importantes zonas turísticas do Algarve, devido a ruturas na rede. O último caso afetou parte do município de Albufeira, com a água a faltar terça-feira e parte do dia de ontem.



A autarquia de Albufeira diz que "a situação foi motivada por duas ruturas numa conduta adutora principal" e numa "válvula reguladora de pressão", tendo afetado as zonas da Galé, Marina e parte da cidade.



"Causou grandes incómodos e reclamações de clientes", revela ao CM João Amaral, da Marina de Albufeira. Os turistas chegaram a ir buscar água à piscina para se lavarem e as casas de banho públicas foram fechadas. A água faltou durante grande parte do dia de segunda-feira e voltou a faltar ontem de manhã.



No dia 18, uma rotura tinha deixado sem água parte de Quarteira e, no dia 24, uma área da Praia da Rocha (Portimão).



Afetada zona extensa

A Câmara de Albufeira diz que, "devido à elevada extensão da zona afetada, o que originou bolsas de ar, ocorreu um atraso no normal abastecimento", em especial "nas zonas mais altas". A situação ficou normalizada ao início da tarde de ontem, segundo assegura a autarquia.



Dois outros casos

Em Quarteira, uma rotura deixou durante várias horas sem água grande parte da cidade. Na Praia da Rocha, a água faltou na manhã do dia 18 e foi reposta a meio da tarde desse dia, na zona do edifício Concorde.