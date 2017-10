Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Regresso a casa fatal para polícia

Agente da PSP seguia de mota e morreu a 100 metros do destino.

Por Silvana Araújo Cunha | 03.10.17

Nuno Torres, de 36 anos, vivia com a família em S. Pedro da Torre, Viana do Castelo, e trabalhava há vários anos no Porto, no Comando Metropolitano da PSP.



Na madrugada desta segunda-feira, o agente da Esquadra de Intervenção e Fiscalização, pertencente à 2ª divisão policial, não chegou a casa depois de mais um dia de serviço. A mota em que seguia colidiu com um carro. O polícia morreu no local do acidente.



Tudo aconteceu por volta da 01h00 da manhã desta segunda-feira, na Estrada Nacional 13, em Areosa, Viana do Castelo. Nuno tinha estado todo o dia de serviço na esquadra, com sede na zona da Boavista, no Porto. Estava a apenas 100 metros de casa quando a tragédia aconteceu.



As razões da colisão entre a mota onde seguia e o carro estão agora a ser investigadas pela PSP.



O INEM esteve no local, mas apesar das várias manobras de reanimação realizadas, o óbito foi declarado no local.



O agente Nuno Torres era casado e tinha um filho bebé, de 2 anos. Durante o dia de ontem, o Comando Metropolitano da PSP do Porto publicou, na sua página oficial de Facebook, uma imagem a lamentar a morte do agente policial.



A mensagem, onde se liam os "sentidos pêsames", motivou centenas de reações ao longo de todo o dia.



"Até mais logo camarada, amigos, família"; ou "Era um bom profissional e um bom colega" são dois exemplos das dezenas de mensagens que foram deixadas por amigos, familiares e colegas da PSP.



As cerimónias fúnebres do agente decorrem hoje, em Viana do Castelo.