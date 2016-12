Regresso do mar cheio de emoção

Um trabalho que foi ontem elogiado, à chegada, pelo chefe do Estado-Maior da Armada, almirante António Silva Ribeiro, que realçou ainda o lado humanitário da tripulação, com a iniciativa de levar roupas e brinquedos para as crianças necessitadas daqueles países.

Depois de quase três meses de missão em África, a bordo do navio NRP Almirante Gago Coutinho, o maior desejo dos 44 militares da Marinha era ontem estar com as famílias, sobretudo tendo chegado a Lisboa um dia antes da consoada. "Quero dar um beijinho à minha mulher e um grande abraço ao meu filho", disse ao CM o cabo Ferreira, minutos antes de a fragata atracar na base do Alfeite, em Almada.A reunião com o filho de 11 anos foi um momento emotivo, depois de uma missão bem-sucedida. "É sempre bom regressar. É difícil estar três meses fora, mas voltamos com o sentimento de dever cumprido", explicou o mesmo militar ao CM.O NRP Almirante Gago Coutinho realizou várias ações no Gana, São Tomé e Príncipe e em Cabo Verde, com destaque para o trabalho de reflutuação de um navio de pesca afundado na baía de Ana Chaves, em S. Tomé.