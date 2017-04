‘Rei dos tecidos’ solto após ser condenado

No processo há mais cinco arguidos. Rui Ferreira, contabilista das empresas, e Albertino Fernandes, que estavam também presos. Foram condenados, respetivamente, a 4 anos e 3 anos e 6 meses de prisão suspensa - sendo colocados, igualmente, em liberdade.



"A prova feita em julgamento foi esmagadora. Ficou provado que os tecidos iam a Espanha mas que isso era tudo uma fachada para encobrir a fraude. O senhor Serafim era líder e houve megalomania da sua parte. Usou os seus subordinados para lucrar", disse a juíza.No processo há mais cinco arguidos. Rui Ferreira, contabilista das empresas, e Albertino Fernandes, que estavam também presos. Foram condenados, respetivamente, a 4 anos e 3 anos e 6 meses de prisão suspensa - sendo colocados, igualmente, em liberdade.Já Paula Santos apanhou três anos. Outros dois arguidos foram absolvidos. "Os 7 milhões que lesaram o Estado poderiam ter sido investidos em escolas e hospitais ou para a população. A fraude fiscal é um crime social, mas que tem de ser combatido", frisou a magistrada.

O coletivo de juízes do Tribunal de São João Novo, no Porto, não teve dúvidas de que Serafim Martins, dono da Feira dos Tecidos, lesou o Estado em 7,3 milhões de euros através de um esquema de fuga ao Fisco com a criação de empresas fictícias.O arguido foi ontem condenado a cinco anos de cadeia efetiva - mas, devido ao excesso de prisão preventiva, foi restituído à liberdade até ao trânsito em julgado.Serafim Martins, que estava em preventiva desde maio de 2015, foi apenas condenado por fraude fiscal qualificada - estava ainda acusado de associação criminosa agravada, mas foi absolvido deste crime. As empresas do arguido têm ainda de pagar ao Estado 5,6 milhões de euros.