'Rei Ghob' conhece acórdão a 18 de setembro

O Tribunal de Loures agendou para 18 de setembro a leitura do acórdão do processo em que Francisco Leitão, conhecido como 'Rei Ghob', responde por 542 crimes de violação de menores, disse esta segunda-feira à agência Lusa fonte judicial.



A data foi marcada esta tarde, após as alegações finais, nas quais o Ministério Público não pediu uma pena concreta, sublinhando que a condenação a ser aplicada neste caso terá de fazer cúmulo jurídico com os 25 anos (pena máxima) aplicados em 2012, pelo homicídio de três jovens.



Durante o julgamento, que se iniciou no dia 15 de maio deste ano, Francisco Leitão nunca quis prestar declarações ao coletivo de juízes.





As mesmas fontes adiantaram que a defesa de Francisco Leitão admite que o arguido seja condenado "por quatro ou cinco crimes" mas não pelos 542 de que é acusado.Contactado pela Lusa, Hélder Cristóvão, advogado do arguido recusou falar sobre os factos em julgamento, dizendo apenas que neste processo o que releva em termos de defesa "são as questões jurídicas que se levantam, relacionadas com a prescrição do direito de queixa e do crime ser apenas um por vítima e na forma continuada".Francisco Leitão, sucateiro de profissão, convivia com vários jovens, na altura com idades entre os 14 e os 17 anos, fazendo-se passar pelo amigo que os levava a passear, pagava jantares ou bebidas e oferecia-lhes telemóveis.Dizia ter poderes sobrenaturais e quando ganhava a sua confiança e sabia que estariam convictos dos seus poderes, levava os jovens para a sua casa, na Carqueja, Lourinhã, onde os amedrontava incorporando "entidades" sobrenaturais ou dizendo que vinha a mando delas informá-los de que eles ou seus familiares corriam perigo de morte.Para evitar as consequências, teriam de se sujeitar a "injeções de energia", que, como descreve a acusação, seriam transmitidas do corpo do arguido para o corpo da vítima sob a forma de relações sexuais.As queixas chegaram ao MP ainda em 2009, mas o inquérito veio a ser arquivado.Contudo, o processo foi reaberto na sequência de buscas domiciliárias da PJ e de novas denúncias no período em que o arguido esteve a ser investigado pela morte de três jovens.A leitura do acórdão está agendada para as 14h00 de 18 de setembro, em Loures.Francisco Leitão cumpre uma pena de 25 anos no Estabelecimento Prisional de Vale de Judeus, Alcoentre.